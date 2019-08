Dramma in clinica: bimba muore poche ore dopo la nascita La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della morte

Dramma in una clinica in provincia di Napoli dove una bimba nata da poche ore è morta, per cause ancora da chiarire. La piccola era nata da parto naturale, ed è deceduta cinque ore dopo essere venuta alla luce: il personale medico ha tentato di rianimare la neonata, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ed il suo cuore ha smesso di battere. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire quali siano stato le cause del decesso.