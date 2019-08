Giugliano: esplode serbatoio gpl di una villetta, due feriti L’esplosione è avvenuta in una villetta che si trova in via Torre Magna a Lago Patria

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, a causa dell'esplosione di un serbatoio di gpl avvenuto in una villetta che si trova in via Torre Magna (traversa di via Staffetta), in località Lago Patria di Giugliano in Campania.

Il Sindaco della città Antonio Poziello, ha comunicato che i feriti sono stati trasportati negli ospedali Cardarelli di Napoli e San Giuliano di Giugliano. La causa dell'esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe da addebitare a una perdita che ha saturato di gas l'abitazione, mentre la deflagrazione sarebbe stata innescata da una sigaretta. La villetta, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, sarebbe seriamente danneggiata. Il boato si è sentito da grande distanza.

“L’esplosione - ha scritto su Facebook il Sindaco Poziello - ha completamente sventrato la villetta e seriamente danneggiato la villa adiacente.

Sarà pertanto necessario collocare in albergo due famiglie. Al momento dell’esplosione all’interno della casa c’erano due persone: madre e figlio. La madre, non ha riportato danni. In gravi condizioni il figlio, ricoverato al Centro grandi ustionati del Cardarelli con ustioni sull’80 per cento del corpo. Feriti anche un vicino, ricoverato al San Giuliano, colpito dal crollo del muro divisorio tra le due abitazioni”