Esplosione Giugliano: restano gravi le condizioni del ferito Il giovane ricoverato al Cardarelli è sedato e ventilato meccanicamente

Restano gravi le condizioni del giovane ferito nell'esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una villetta a Giugliano e ricoverato in terapia intensiva nel Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La sua prognosi resta riservata. Il paziente, si legge nel bollettino medico, "è sedato e ventilato meccanicamente e altre terapie sono in atto per mantenere una stabilità cardiocircolatoria e tutte le restanti funzioni d'organo. E già in corso un primo trattamento di escarecromia enzimatica di una parte delle aree ustionate".