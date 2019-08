Evasione: "Il carcere di Poggioreale va abbattuto" Di Giacomo "Spp): "Poggioreale è un carcere dove lo stato ha fallitto: va chiuso e abbattuto"

"Dopo l'evasione rocambolesca di un detenuto polacco dal carcere di Napoli Poggioreale, l'istituto andrebbe definitivamente abbattuto e il capo dell'Amministrazione penitenziaria rimosso dall'incarico". Questo il commento del segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. "L'episodio di oggi - spiega Di Giacomo - evidenzia ancora una volta il fallimento dell'amministrazione penitenziaria e del suo capo, al quale non resta che dimettersi dopo questo ulteriore episodio. Nessuno tocchi comandante e direttore, ma il vero responsabile si prenda tutta la responsabilità e lasci l'incarico. Uno Stato che possa definirsi tale non può e non deve accettare di non avere il controllo delle sue strutture, in questo caso delle carceri, permettendo ai mafiosi e ai camorristi di continuare a comandare e gestire le organizzazioni criminali dall'interno delle carceri che invece dovrebbero essere luoghi atti a garantire l'isolamento dalla società di pericolosi criminali, invece, nella realtà, non solo permettono ai boss di continuare a comandare, ma garantiscono ad essi anche di farlo senza il pericolo di essere ammazzati da qualche rivale". Secondo Di Giacomo "Poggioreale è un carcere dove lo Stato ha fallito ed è per questo che torniamo fortemente a chiedere che venga chiuso e abbattuto quanto prima ricordando a chi, solo qualche settimana fa ci ha accusati di avere una visione distorta della realtà, che la politica dello struzzo non ripaga mai, la realtà va guardata in faccia ed affrontata. Noi del Sindacato Polizia penitenziaria non ci siamo mai nascosti, abbiamo sempre denunciato le inefficienze del sistema, ed è per questo - conclude - che il giorno 26 agosto, mentre molti stanno comodamente in riva al mare a godersi il sole, saremo alle ore 11 dinanzi alla Casa Circondariale di Poggioreale per tenere una conferenza stampa di denuncia contro il sistema carceri, contro il sistema Poggioreale, ripetiamo, simbolo del fallimento delle politiche penitenziarie del nostro Paese".