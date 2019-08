Ercolano: 23enne vessava e picchiava la madre, arrestato L’uomo aggrediva i familiari per estorcere euro

Un 23enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai Carabinieri a Ercolano. L’uomo vessava la giovane madre arrivando anche all’aggressione fisica, se non riceveva i soldi con i quali acquistava droga.

Ieri pomeriggio l'uomo dopo aver chiesto, senza ottenere, 20euro alla madre 46enne, ha cominciato a inveire contro di lei mettendole le mani al collo. A farne le spese anche la sorella che è stata minacciata e picchiata innanzi ai suoi due figli appena nati; uno schiaffo le ha spaccato il labbro.

Nella circostanza, secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe anche danneggiato l'abitazione che divide con entrambe le donne.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la madre ha deciso di allertare i Carabinieri che sono giunti sul posto ed hanno arrestato il figlio, finito nel carcere di Poggioreale per maltrattamenti e tentata estorsione.

Al giovane la madre avrebbe anche dato 250 euro alla settimana, una somma che però non gli bastava mai perché la spendeva in stupefacenti. I Carabinieri hanno appurato che le richieste di denaro e le violenze andavano avanti da quasi un anno, senza che fosse stata presentata denuncia. In una occasione, l'uomo dopo aver ricevuto un rifiuto, era salito a bordo dell'auto della madre e l'aveva danneggiata spingendola contro un muro.