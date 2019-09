40enne muore travolto da un treno al passaggio a livello L'episodio sulla tratta Napoli - Cancello

Dramma ad Acerra nella serata di ieri: un uomo, un 40 enne del posto, è morto dopo essere stato travolto da un treno sulla tratta Napoli – Cancello, sui binari del passaggio a livello nella zona di corso Vittorio Emanuele.

Fatale l'impatto con il convoglio: inutile l'intervento dei sanitari. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per comprendere la natura dell'episodio. Non si esclude alcuna ipotesi: dall'incidente al gesto volontario.