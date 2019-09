Ritrovato un cadavere nel bagagliaio di un’auto a Scampia Dopo l’agguato di ieri e il ritrovamento di oggi il quartiere ripiomba nell’incubo di una guerra di camorra

Un morto è stato ritrovato nel cofano di un’automobile in via Zuccarini a Scampia.

Una Ford C Max rubata abbandonata su ciglio della strada, nel bagagliaio il cadavere di un uomo avvolto in un lenzuolo. Questa la scena che fa ripiombare Scampia, dopo l’agguato di ieri sull’Asse perimetrale di Melito-Scampia nel quale è stato ucciso il 50enne Gennaro Sorrentino, in un incubo di una nuova guerra di camorra.

Sul ritrovamento del cadavere stanno indagando gli uomini della Dda.