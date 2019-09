Auto si ribalta sulla A16, ferito il conducente E' accaduto all'alba a 700 metri dallo svincolo per Pomigliano d'Arco

Spaventoso incidente all'alba di oggi sull'autostrada A16. Un'automobilista ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato più volte finendo la corsa ai margini della carreggiata. E' accaduto intorno alle 6,40 a circa 700 metri dallo svincolo per Pomigliano d'Arco. Immediato è stato lanciato l'allarme. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada della sottosezione Avellino Ovest. Appena giunti sul posto hanno constatato che l'automobilista al volante era ferito, lo hanno estratto dal veicolo accartocciato. Le sue condizioni per fortuna non sono apparse gravi. E' stato trasportato presso il vicino ospedale di Nola. La strada è stata rimessa in sicurezza.