Boscoreale: nascondeva mezzo chilo di marijuana nell’armadio Un giovane di 22 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Un giovane 22enne di Boscoreale è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo nascondeva nell’armadio di casa quasi mezzo chilo di marijuana.

I carabinieri avevano fermato in strada il 22enne a bordo della sua utilitaria per un semplice controllo, ma il giovane preso dalla paura ha tentato la fuga. Bloccato dopo un brevissimo inseguimento dai militari, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, uno di cocaina e diverse banconote di piccolo taglio. In casa, nascosti nell'armadio, oltre a 444 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.