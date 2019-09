Pozzuoli: scoperta droga nel carcere femminile Un’operazione della polizia penitenziaria ha portato alla scoperta di una cospicua quantità di sostanze stupefacenti

Nel carcere femminile di Pozzuoli un’operazione di polizia ha reso possibile la scoperta di un cospicuo quanto to di droga nascosto nelle celle delle detenute.

La notizia è stata resa nota dal sindacato delle guardie penitenziarie Osapp.

"Essenziale per il blitz, coordinato dal commissario Paudice, comandante del penitenziario femminile, - spiegano il segretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri e il segretario Provinciale Osapp Napoli Luigi Castaldo - è stato il fiuto dei cani antidroga delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria che hanno fornito un supporto decisivo a questa complessa e proficua operazione di intelligence portata egregiamente a termine dal personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Pozzuoli, diretto dalla dottoressa Giaquinto". L'Osapp approfitta del successo dell’operazione per denunciare "le gravi criticità operative in cui versa la Polizia Penitenziaria a causa della mancanza di risorse umane e tecnologiche. Ciononostante la Polizia Penitenziaria, ancora una volta, si distingue encomiabilmente per il lavoro svolto".