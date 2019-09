I medici di Napoli salvano vita a bimba africana di 0 mesi Arrivata dal Kenya a sole tre settimane: l'hanno operata al cuore salvandole la vita

Dal Kenya all'Ospedale Monaldi di Napoli per un delicato intervento che le ha salvato la vita. Una bimba, nata all'inizio di maggio 2019, a sole tre settimane di vita è stata trasportata a Napoli, grazie all'associazione Kenya Invisible Kids ed è stata ricoverata presso l'unità operativa complessa di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, diretta da Guido Oppido, per essere sottoposta a un intervento di trasposizione dei grandi vasi. "La piccola è arrivata da noi poche settimane dopo la nascita con una trasposizione dei grandi vasi e un difetto intraverticolare ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico con il quale abbiamo invertito le arterie reimpiantando anche le coronarie e corretto il difetto, ricostruendo il cuore" spiega Guido Oppido, direttore della Uoc di Cardiochirurgia pediatrica. "La bimba è stata operata e seguita attentamente per circa tre mesi ed è stata riaffidata alle cure della famiglia e del medico che l'ha seguita alla nascita" aggiunge.