Banditi con la gru: sfondano porta banca e sradicano bancomat Colpo da decine di migliaia di euro in pieno centro

Raid nella notte ad Acerra, con i ladri che a bordo di un auto munita di gru hanno sradicato l'ingresso della banca e portato via il bancomat. Un colpo messo a segno nella notte in Corso Italia, ad Acerra, ai danni della Banca di Credito Popolare, e che per il rumore ha anche svegliato diverse persone che abitano nei paraggi della banca e che hanno dato l'allarme. I ladri tuttavia sono riusciti a fuggire, portando via un bottino che dovrebbe essere ingente, nell'ordine di decine di migliaia di euro.