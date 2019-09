Acerra: sequestrata discarica abusiva di 6mila metri quadrati Denunciate una società e due persone fisiche, che risultano proprietarie del terreno

Seimila metri quadri di terreno agricolo trasformati in una discarica abusiva a cielo aperto sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale ad Acerra, in via Pagliarone.

Gli agenti municipali hanno denunciato una società e due persone che risultano proprietarie del terreno, non coltivato e mal custodito. La Polizia Municipale è intervenuta in seguito ad un incendio, trovando rifiuti di vario genere, da plastica a materiali di scarti edili. È stato avviato il procedimento amministrativo per obbligare alla bonifica i proprietari.