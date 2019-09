Arrestato Raffaele Iorio latitante del clan Lombardi L’uomo è stato fermato a Ventimiglia su un pullman proviene da Marsiglia e diretto a Roma dalla polizia di frontiera

Viaggiava su un pullman “Flixbus” di quelli low cost usato dagli studenti fuori sede per rientrare a casa, Raffaele Iorio, 41 anni, originario di Acerra, un appartenente al clan dei Lombardi capeggiato dal boss Mario De Sena. Il 41enne ha una serie lunga di precedenti che vanno dall'associazione di tipo mafioso al traffico di armi e stupefacenti.

Il pullman proveniente da Marsiglia e diretto a Roma è stato fermato per i controlli di rito dalla polizia di frontiera. A far sorgere i primo dubbi agli agenti è stata la carta d’identità mostrata da Iorio. Un domcumento sgualcito e malridotto

L’uomo a quel punto è stato condotto in ufficio per maggiori accertamenti ed è emerso che Iorio era in realtà latitante da lungo tempo. Si era rifugiato in Francia, dopo una condanna a circa 5 anni di reclusione, pronunciata nel 2017 ad Ancona, per un cumulo pene per traffico di droga e reati tributari. "L'arresto del latitante affiliato al clan camorristico, rappresenta un ulteriore colpo inflitto dalla polizia alla criminalità organizzata - commenta il dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia, Martino Santacroce - i miei poliziotti hanno ancora una volta evidenziato l'eccellente professionalità". Iorio, trovato con 4 grammi di hashish, è stato associato al carcere di Sanremo.