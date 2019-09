Pozzuoli: villetta di Troiano inaugurata e già vandalizzata Il Sindaco Figliolia dalla sua pagina Facebook lancia l’allarme contro i vandali e promette tolleranza zero

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dalla sua pagina Facebook denuncia i vandali che hanno preso d’assalto la villetta di Troiano inaugurata da poche ore. Sono bastate 24 ore per far tornare il degrado in uno dei luoghi che è stato riconsegnato alla cittadinanza.

“La villetta di Toiano è stata inaugurata da poco più di 24 ore. Già ieri sera dei vandali l'hanno presa d'assalto - ha scritto il primo cittadino puteolano - Motorini che sfrecciavano, adulti sulle giostre dedicate ai bambini e altri atti incivili. È così difficile avere cura di uno spazio comune? Ho dato disposizione ai vigili di incrementare i controlli e multare. Da oggi tolleranza zero!”