Litiga con la vicina e le stacca un orecchio a morsi Un litigio sfociato in un'aggressione

Ha staccato l'orecchio alla figlia di una vicina con un morso. E' il culmine, agghiacciante, di una lite avvenuta in un condominio tra Frattaminore e Orta di Atella. E' partito tutto da una banale lite condominiale degenerata in un'aggressione furibonda. La figlia della vicina, che non abita nel condominio, si è presentata alla dirimpettatia che aveva più volte litigato con la madre, dalle parole si è passati ai fatti e la signora ha agguantato la più giovane azannandola all'orecchio e staccandogliene un pezzo. Per la ragazza è stato necessario il trasporto in ospedale, dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni, mentre la signora è stata denunciata.