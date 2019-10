Un pony nel bagagliaio dell'auto: "Disumano e vergognoso" Il caso segnalato da Borrelli: "Ennesimo capitolo di animali trattati come merce"

Incredibile in strada: nel bagagliaio di un'auto, una normale station wagon, c'era un pony. La segnalazione è arrivata dal consigliere regionale Borrelli: “Scena da non credere, alcune persone denotano una totale mancanza di umanità nei confronti degli animali”

“Siamo rimasti letteralmente basiti dinanzi alla segnalazione di un cittadino che ci ha inviato un video che mostra un’automobile che trasporta un pony nel bagagliaio lungo le strade della frazione di Tavernanova, a Casalnuovo. Un pony, lo sottolineiamo. Una scena da non credere, che supera anche le più assurde fantasie. Al di là della disumanità nei confronti del povero animale, costretto a viaggiare praticamente incastrato nel bagagliaio, c’è da tenere in conto il rischio per la circolazione di un’automobile occupata da un quadrupede ingombrante, che occlude la vista dello specchietto retrovisore”.Il consigliere poi prosegue: “Questa scena – prosegue Borrelli – non è altro che l’ennesimo capitolo di una triste serie, fatta di merci e animali trasportati in maniera pericolosa, a bordo di mezzi che non sono assolutamente concepiti per un tale uso. Purtroppo le notizie degli incidenti non scalfiscono minimamente le convinzioni assurde di alcuni conducenti che seguitano ad assumere comportamenti pericolosi per la circolazione e, in alcuni casi, inumani nei confronti dei poveri animali”.