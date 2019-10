Molestò una ragazza sul treno: arrestato dalla Polizia E' successo a bordo di un treno regionale proveniente da Roma e diretto a Napoli

Un ventiseienne rumeno è stato arrestato dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.

Quindici giorni fa l’uomo avrebbe molestato una ragazza poco più che maggiorenne a bordo di un treno regionale proveniente da Roma e diretto alla stazione di Napoli Centrale. Nell’ultimo vagone del convoglio il ventiseienne, approfittando dell’assenza di altri viaggiatori, si sarebbe avvicinato alla giovane con una scusa banale; sedutosi di fronte a lei, si era denudato ed aveva cominciato a masturbarsi. Quando la ragazza aveva provato ad allontanarsi, l'aveva bloccata con violenza e palpeggiata.

Nella Stazione di Napoli Centrale la diciottenne aveva chiesto aiuto alla capotreno, che aveva allertato i poliziotti della Polfer, i quali avevano rintracciato l’uomo e lo avevano arrestato.

In quella occasione, per la prima volta è stato applicato da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania il cosiddetto “Codice Rosso” che prevede l’avvio, in breve tempo, del procedimento penale e dispone misure di tutela per le vittime di violenza sessuale.

Il Gip di Napoli Nord, considerando i precedenti specifici del rumeno, ha disposto per lui gli arresti domiciliari con la prescrizione di non comunicare, con qualsiasi mezzo, con persone diverse da quelle conviventi.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli diretti dal Questore Michele Maria Spina hanno rintracciato il ventiseienne ed hanno eseguito l’ordinanza.