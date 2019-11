Choc in Piazza: cede il suolo, spazzatrice sprofonda Forse a causa di una perdita idrica

Incredibile a Giugliano: in mattinata a Piazza Gramsci una spazzatrice è letteralmente sprofondata, dopo che la pavimentazione della piazza ha ceduto probabilmente per via di una perdita idrica. Il mezzo, come evidenziato dalle foto, è finito per oltre un metro sotto il livello della piazza. Il sindaco Poziello ha spiegato: “Un altro sprofondamento ha riguardato una traversa privata di Via Basile. Allagato in Via Madonna del Pantano il Parco Giusy. Al lavoro Polizia Municipale e ditta di Manutenzione Idrico-Fognaria. Stanno intervenendo anche i Vigili del Fuoco. Stanotte a Via Rannola, per la caduta di un albero da proprietà privata, oltre alla Polizia Municipale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la ditta del Verde Pubblico e l’Enel. La ditta di manutenzione fognaria è intervenuta anche su Via Gioberti e Via Colonne per risistemare i tombini saltati”