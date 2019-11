Maltempo: evacuato un albergo a Giugliano Pesanti su tutta la Campania le conseguenze delle piogge delle ultime ore

Pesanti conseguenze del maltempo in tutta la Campania con danni e allagamenti diffusi.

La Protezione Civile ha comunicato che a Giugliano, nella zona di Lago Patria, un albergo è stato evacuato. Si tratta dell'Hotel L'Anicrè, situato sulle sponde del Lago; 6 persone sono state state allontanate dalla struttura. Nella zona la protezione civile ha inviato alcune idrovore. Difficoltà di deflusso delle acque vengono segnalate nella zona della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno e pesanti disagi si registrano, oltre che in diverse aree di Napoli, anche nei comuni a nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea.