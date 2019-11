Ercolano: viola i domiciliari per una birra Un 34enne è stato sorpreso in strada dai carabinieri

Un 34enne che si trovava ai domiciliari per spendita di monete false è stato sorpreso dai Carabinieri in strada, mentre stava andando a comprare una birra. L’uomo è stato arrestato dai militari della locale tenenza per evasione. Posto di nuovo ai domiciliari è ora in attesa di processo.