Pozzuoli: incidente a rione Toiano, muore un 15enne La vittima era in una smart con un coetaneo, l’auto si è ribaltata sbalzando fuori i due.

Un incidente mortale nel quale ha perso la vita un ragazzo di soli 15 anni è avvenuto ieri sera intorno alle 19:00 al rione Toiano di Pozzuoli.

Il ragazzo viaggiava a bordo di una Smart, di proprietà del padre, con un coetaneo. L’autovettura, per cause tutte ancora da accertare, è sbandata è sbandata alla confluenza di viale Europa Unita e via Antonino Pio, ribaltandosi e catapultando i due viaggiatori fuori dall'abitacolo. P

Per la vittima, che avrebbe compiuto 16 anni tra una sola settimana, non c’è stato nulla da fare, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in condizioni disperate al Pronto Soccorso del nosocomio S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Il secondo ragazzo a bordo dell'auto se la caverà in pochi giorni, avendo riportato ferite non gravi. Sul grave incidente sono in corso indagini della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica. La salma del giovane è stata trasferita al II Policlinico di Napoli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico.