Calciatore arrestato in campo prima della partita Prelevato davanti ai compagni e agli avversari: è accusato di maltrattamenti in famiglia

Arrestato prima della partita che avrebbe dovuto disputare. E' capitato a un calciatore 35enne, Alfonso Z., conosciuto in Campania per aver militato in diverse squadre come difensore, prelevato dai carabinieri della stazione Vomero di Napoli prima del match tra Caivanese e Acerrana che si sarebbe dovuto disputare a Cardito. Il reato contestato al calciatore è quello di maltrattamenti in famiglia, avvenuti a Napoli dove l'uomo abita, nel quartiere Vomero appunto. A presentare denuncia è stata la moglie: nei confronti del calciatore è stata attivata la procedura codice rosso. I carabinieri hanno fatto prima visita a casa dell'uomo ma non c'era, proprio per il suo impegno sportivo e dunque lo hanno raggiunto al campo di Cardito, prelevandolo davanti agli occhi attoniti dei compagni di squadra. Ora il calciatore è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.