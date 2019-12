Casalnuovo: controlli dei carabinieri in 2 scuole I genitori hanno allertato le forze dell’ordine denunciando casi di assiuri

A Casalnuovo due scuole sono state controllate dai carabinieri con i NAS e l’ASL, dopo che alcuni genitori avevano segnalato casi di ossiuri tra gli studenti dei due plessi. Gli assiuri sono vermi bianchi che possono anche infestare l'uomo se dovessero essere ingerite le uova embrionate.

I militari sono intervenuti stamattina nell'istituto Viviani di via Zi Carlo, il plesso era in difficoltà dopo l'agitazione dei lavoratori che si occupano della pulizia della scuola. I carabinieri, accompagnati dai NAS, erano intervenuti lo scorso 27 novembre anche in un altro istituto di Casalanuovo. In entrambi i casi, si apprende, non sono state riscontrate violazioni delle norme igienico-sanitarie.