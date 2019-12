"Mamma dorme a terra": donna muore, vegliata dai figlioletti Il marito ha trovato la donna in terra, coi due figlioletti di 18mesi e 4 anni che la vegliavano

Incredibile tragedia a Giugliano dove una donna in stato interessante di 34 anni è morta in casa, davanti ai figli di 4 anni e 18 mesi.

A lanciare l'allarme è stato il marito, che più volte tentava di mettersi in contatto con la moglie, non ricevendo alcuna risposta per tutto il pomeriggio. Preoccupato, anche in virtù dello stato interessante di sua moglie, all'ennesima telefonata fatta ha avuto risposta dal figlio più grande “Papà mamma dorme a terra nel bagno” è stata l'agghiacciante racconto del bambino. L'uomo, capendo che era accaduto qualcosa di grave si è precipitato a casa, trovando la donna riversa in terra priva di sensi con accanto i due figli che la vegliavano. Ha tentato di rianimarla, chiamando il 118, ma i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Disposto dal magistrato il sequestro della salma per l'esame autoptico per stabilire le cause del decesso.