Travolto da pirata: muore vicequestore Era in sella al suo scooter

E' morto travolto da un auto pirata il vicequestore in servizio al reparto mobile di Napoli, Ciro Lomaistro. L'uomo era a pochi passi da casa sua in via Solfatara a Pozzuoli, nei pressi del ponte Copin. Il vicquestore era in scooter e stava tornando a casa quando un'auto lo ha travolto: probabilmente la vettura arrivava dal senso di marcia opposto, si è scontrata con Lomaistro che era in sella al suo motorino facendolo finire sul selciato, dove ha sbattuto violentemente, ed è fuggita via senza fermarsi. Vani i tentativi del 118 arrivato sul posto assieme agli uomini della Polizia Municipale. di rianimare l'uomo. Una ricostruzione da vagliare anche con i video delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata presenti in quella zona. Di certo Lomaistro aveva il casco quando era in sella al suo motorino. Si indaga sull'incidente per ricostruire l'accaduto e soprattutto per risalire al pirata che dopo essersi scontrato con Lomaistro è fuggito via.