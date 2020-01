"Non ti faccio festeggiare il 2020": stalker arrestato Aveva minacciato la ex moglie, ma ha trovato i carabinieri ad attenderlo sotto casa

“Tu il 2020 non lo festeggi”: è stato l'inquietante sms inviato da un 39enne di Brusciano alla sua ex moglie. L'uomo non accettava la fine della relazione, e per l'ennesima volta era andato sotto casa della ex, inviandole però anche la minaccia esplicita di non farle festeggiare neanche un giorno del nuovo anno.

Il 39enne era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, vista la denuncia che lei aveva sporto nei mesi addietro.

Per questo quando la donna ha letto il nuovo sms ha immediatamente chiamato i carabinieri. Il 39enne perciò ha trovato proprio i militari ad attenderlo sotto casa della ex: è stato arrestato e portato in carcere.