"Vuoi lo stipendio? Devi fare sesso con me": condannato Un negoziante costringeva le commesse ad avere rapporti con lui minacciandole di licenziarle

Costringeva le commesse del suo negozio ad avere rapporti con lui con la minaccia di licenziarle o di non pagarle lo stipendio. Un 57enne di Pozzuoli è stato condannato per aver chiuso nel suo ufficio due commesse costringendole a soddisfarlo sessualmente, in caso di rifiuto sarebbero state licenziate o non avrebbe pagato loro lo stipendio. Stanche di quelle violenze le ragazze hanno denunciato tutto ai carabinieri. L’uomo è stato poi condannato dalla corte di cassazione che ha confermato la pena a sei anni e sei mesi inflitta nel 2016 dal tribunale di Napoli .