Giugliano: mascherine vendute con rincari del 1.200% Denunciato il titolare di un negozio di alimentari

I carabinieri di Giugliano in Campania hanno scoperto e denunciato un 33enne che vendeva mascherine protettive con rincari del 1.200%.

Si tratta del titolare di un negozio di alimentari nel quale il prezzo delle mascherine era sproporzionato rispetto a quello di mercato. Erano in vendita a 3 euro l'una, nonostante il prezzo originario fosse di 20 centesimi. Il negoziante, inoltre, per ottenere maggiori guadagni vendeva i pezzi singolarmente anziché in pacchi da 10, applicando un rincaro del 1.200%.

I militari avevano notato alcuni annunci sul web grazie ai quali il 33enne pubblicizzava la vendita.

Raggiunto il negozio e guidati da un cartello che promuoveva l'offerta, i carabinieri hanno sequestrato 1000 mascherine, ammassate in uno scatolone tra prodotti alimentari.