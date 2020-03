Prendevano il sole in spiaggia, denunciate 5 donne A via Coroglio, si erano sistemate con la sdraio portata da casa

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, su segnalazione della centrale operativa hanno raggiunto via Coroglio per un gruppo di persone sulla spiaggia. Lì gli agenti hanno trovato cinque donne, napoletane tra i 60 ed i 44 anni, intente a prendere il sole sulle sdraio che si erano portate da casa, e le hanno denunciate per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.