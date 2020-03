35 decessi in Campania: nella notte morto noto avvocato Morto anche un 86enne

Altre vittime in provincia di Napoli per il Covid.19: nella notte si è spento un noto avvocato di 57anni residente a Napoli, e poi un uomo di 86 anni di San Giorgio a Cremano.

Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno: “ Oggi è un giorno di lutto per la nostra città. Oggi subiamo la perdita del primo sangiorgese ammalato di Covid-19, che si è spento poche ore fa in ospedale, dove era ricoverato da quattro giorni. Oggi una famiglia, a cui vanno le nostre condoglianze, non potrà neanche dare l’ultimo saluto ad un padre, un marito, un nonno, perché la legge vieta le cerimonie funebri. La morte è già qualcosa di drammatico, ma quando arriva così violenta, inaspettata e portata da un virus che non si arresta anche a causa di ignoranti che continuano a trasgredire le norme, resta poco altro da aggiungere.”

Il bilancio dunque è di 35 morti in Campania.