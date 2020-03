Ottaviano: arriva un’altra ordinanza restrittiva Per la spesa non più di una persona per famiglia e non più di 2 volte a settimana

Il sindaco di Ottaviano ha firmato un’ordinanza con cui disciplina per i cittadini come e quando recarsi presso negozi di alimentari.

Non pù di una persona per famiglia e non più di due volte alla settimana, questo si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino Luca Capasso per attenuare il rischio contagio nella cittadina del Napoletano ai piedi del Vesuvio. Oltre a misure che ricalcano quelle statali e regionali, quali il divieto di allontanamento o ingresso nel Comune se non per comprovati motivi e urgenze, l'ordinanza numero 61 del 22 marzo, fino al 3 aprile, impone la chiusura nel fine settimana di tutte le attività commerciali (compresi supermercati, negozi di alimentari e tabacchi), a eccezione di farmacie e parafarmacie, per consentire la sanificazione degli ambienti frequentati dagli avventori, il divieto di esposizione delle merci al di fuori degli esercizi commerciali e il "divieto di recarsi, per l'approvvigionamento di alimenti, presso gli esercizi commerciali in numero superiore ad uno per ogni nucleo familiare e per non più di due volte la settimana".