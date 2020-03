Madonna dell'Arco, 23 contagiati in una casa di riposo Nove anziani e 14 dipendenti compreso il medico risultati positivi ai tamponi

Sono arrivati i risultati di 70 tamponi sui 107 effettuati martedi' in una residenza di anziani a Madonna dell'Arco, nel Napoletano. Sono positivi al Covid-19 nove degenti e 14 dipendenti, quasi tutte donne e un medico curante.

Negativi il priore dei Domenicani, padre Alessio Romano, e i confratelli che vivono nel convento che ospita la casa di riposo. Tra i dipendenti contagiati ci sono lavoratori che arrivano da Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Cicciano, Pollena Trocchia, Acerra, Volla. Quarantena per gli ospiti della casa e per il personale medico e di assistenza.