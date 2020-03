Raid al Loreto Mare, rubate mascherine tute e camici Rabbia e indignazione degli infermieri al cambio turno

Mentre si lavora per fronteggiare l'emergenza, al Loreto Mare, dove si sta costruendo il reparto dedicato interamente ai malati Covid 19, l'altra notte c'è stato un raid. Ha ruibato mascherine chirurgiche, tute, camici e anche oggetti personali al pian terreno, negli spogliatoi degli infermieri. Un furto messo a segno mentre il nuovo centro di riferimento sta faticosamente partendo. Per fortuna i ladri non si sono addentrati nel locale attiguo alla rianimazione dove è custodito il materiale di sicurezza destinato a medici e operatori sanitari.

Sono stati gli stessi infermieri ad accorgersi, durante il cambio turno, degli armadietti scassinati. Indaga la polizia. Pochi i danni ma molta la rabbia e l'indignazione.

Nell'ospedale appena ristrutturato ci sono dieci pazienti affetti da Coronavirus. Le vecchie corsie dell'ospedale sono state ristrutturate in tempi record. Dopo l'apertura della Rianimazione e del reparto degenze, ai primi di aprile dovrebbe partire la Terapia subintensiva.