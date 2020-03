Ercolano: rissa per un giocattolo 5 persone denunciate dai carabinieri

Ad Ercolano i carabinieri della locale stazione mentre erano in servizio di controllo per il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, hanno notato 5 persone che si stavano picchiando.

I militari sono intervenuti, hanno diviso i contenedenti e li hanno accompagnati in caserma.

Alla base della rissa c’era un giocattolo. Due dei tre fermati, infatti,si erano recati dal negoziante per restituire un giocattolo da loro acquistato, che però all’interno della confezione presentava difetti.

Da questo futile motivo è scoppiata la colluttazione.

I carabinieri hanno proceduto a denunciare i 5 per aver violato le norme della quarantena.