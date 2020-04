Ercolano: pusher a passeggio con la figlia e la droga in tasca Il 33enne fermato dai carabinieri è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish

Era a passeggio con la figlia di 12 anni a Ercolano violando le norme per limitare il contagio da coronavirus.

Quando i carabinieri hanno notato il 33enne in strada lo hanno fermato ma le giustificazioni fornite dall’uomo non hanno convinto i militari che hanno deciso di perquisirlo. In tasca aveva 100 grammi di hashish e 395 euro in contati provento dello spaccio.

Il pusher dunque era in giro per continuare la sua e la figlia forse serviva a coprire l’azione criminale e a non destare sospetti.

L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.