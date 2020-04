Controlli dei Carabinieri anticontagio, tra runner e coppiette 8 le persone sanzionate nella domenica di Pasqua

Continuano in maniera capillare i controlli anticontagio dei carabinieri su tutta l’area metropolitana de Napoli. Nel giorno di Pasqua 8 persone sono state sanzionate per non aver rispettato le norme previste per il contenimento del coronavirus.

A Marano un uomo è stato sorpreso dai militari mentre faceva footing. Il runner ha provato a giustificarsi dicendo che provava a tenersi in forma in vista delle mangiate di Pasqua e Pasquetta. Una scusa, che nonostante la sincerità, di certo non lo ha protetto dalla sanzione.

Sempre a Marano in Piazza Piace un 71enne è stato scoperto mentre vendeva sigarette di contrabbando. Perché ci sono dei business illegali che non si fermano neanche in quarantena. L’uomo aveva messo in vendita, su un banchetto improvvisato, ben 66 pacchetti di sigarette senza il sigillo dei monopoli di Sabato.

A Villaricca 4 persone, residenti in 4 comuni diversi, sono state sorprese mentre giocavano a carte. I 4 uomini si sono giustificati con i carabinieri adducendo come motivazione al loro incontro la noia di dover stare in casa.

Sempre a VIllaricca un uomo e una donna sono stati sanzionati perché non sono stati in grado di giustificare la loro discesa in strada. I due hanno iniziato a costruire una storia che poi si è rivelata falsa. La donna che era in possesso di un cane ha infatti affermato di essere scesa per far fare la passeggiata al suo animale e che l’uomo, incontrato per caso, avesse iniziato a corteggiarla. In realtà i carabinieri hanno scoperto che i due sono una coppia fissa da anni.

Tre le persone sanzionate a Mugnano, sorprese a bordo di un auto; la loro scusa era l'acquisto di elettrodomestici e di essersi perse a causa del navigatore.