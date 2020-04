Acerra: forza il posto di blocco anticontagio della Polizia Un 50enne, dopo una breve fuga e una colluttazione è stato bloccato e sanzionato dagli agenti.

Un uomo di 50 anni ad Acerra che era stato fermato dai poliziotti, dopo essersi rifiutato di fornire le sue generalità, ha forzato il posto di blocco anticotagio della Polizia ed è fuggito.

Gli agenti, sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento e una colluttazione. L’uomo è stato denunciato per resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Il 50enne è stato anche sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza una valida giustificazione.