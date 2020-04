Napoli trema: 22 scosse nella zona flegrea Avvertite nitidamente, persone sono scese in strada. Non si registrano danni

L’area flegrea non trova pace. L'intera zona infatti all’alba di oggi è stata al centro di un vero e proprio sciame sismico che, iniziato alle 4,16, si è protratto fino alle 7,23 con 22 eventi registrati.

Buona parte della popolazione ha avvertito 3 scosse, la prima, alle 4,16, di magnitudo 2,0, la seconda, alle 4,41, di magnitudo 2,5 e la terza la più intensa, alle 4.59, di magnitudo 3,1.

L’ultima scossa, tra le più forti degli ultimi mesi è stato avvertita su tutto il territorio di Pozzuoli, soprattutto in zona Solfatara fino a Quarto. In queste zone le persone sono scese in strada spaventate e preoccupate dalla situazione. Il terremoto è stato avvertito anche nell’area occidentale di Napoli, soprattutto ad Agnano.

Al momento la situazione è tornata tranquilla e non si registrano danni a persone e cose. Allertata la Protezione Civile comunale per controlli e verifiche.