Estetiste abusive beccate e multate Erano al lavoro con una donna, multata anche lei

Proseguono i controlli dei carabinieri per il contrasto all'abusivismo, specie per settori come quelli dell'estetica e della cura personale che sono ancora fermi. Molti barbieri, parrucchieri ed estetisti hanno infatti palesato il rischio che le persone possano affidarsi ad abusivi mettendo ancor più in difficoltà le loro categorie già messe in ginocchio dal lockdown prolungato. Infatti proprio nella giornata di oggi Due giovani estetiste che operavano a Giugliano, senza le prescritte autorizzazioni, sono state sanzionate dai carabinieri. Al momento dell'arrivo dei militari, le due ragazze erano con un'altra donna. Tutte e tre sono state poi sanzionate per non aver rispettato le norme anti-contagio.