Ercolano: tenta rapina in un negozio armato di forbici La polizia arresta un 25enne

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato un 25enne di Massa di Somma, con precedenti a carico, per tentata rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali e percosse. I poliziotti sono intervenuti in piazza Nenni, ad Ercolano, poiché un utente aveva segnalato al 113 una rapina ad un negozio da parte di una persona armata di forbici. Una volta sul posto, hanno notato un uomo intento a salire in sella ad un motociclo che, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato bloccato.Recuperato, all’interno dell’attività commerciale, un paio di forbici della lunghezza di circa 22 cm utilizzate dall’uomo contro il titolare.

Il giovane è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, nonchè per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.