Va in giro con la mascherina, ma completamente nudo: fermato Extracomunitario in evidente stato di alterazione in pieno centro

Aveva la mascherina, a mostrare zelo e rispetto per se stesso e gli altri...e basta. Sì, aveva solo quella in realtà, bocca e naso coperti, il resto all'aria, che tanto il virus non dovrebbe attaccare altrove. Così girava per la città di Acerra, in pieno centro tra Piazza Castello e Piazzale Renella, un ragazzo extracomunitario. Naturalmente vedendolo i residenti e i cittadini hanno allertato i Vigili urbani, che a loro volta hanno chiamato il 118, visto lo stato psichico evidentemente alterato o precario dell'uomo. Il personale medico è arrivato e non senza problemi lo ha portato in ospedale a Frattamaggiore: per lui è scattato il Tso.