Salvano bimbo che stava soffocando: encomio per poliziotti Grazie all'intervento degli agenti il bimbo si è salvato

Transitando sul litorale di Torre Annunziata (Napoli) hanno notato un bambino di soli due anni che stava soffocando, nonostante i tentativi disperati dei genitori di fare qualcosa. L'intervento dei due agenti di polizia, che hanno praticato le opportune manovre di disostruzione, ha evitato conseguenze peggiori. Per questo motivo il sindaco della citta' vesuviana, Vincenzo Ascione, ha conferito un encomio ai poliziotti: si tratta degli assistenti capo Antonio Matrone e Antonio Pane, in servizio di pattugliamento lungo la litoranea Marconi. La cerimonia si e' svolta nell'ufficio di Gabinetto del sindaco, alla presenza del dirigente del commissariato oplontino Claudio De Salvo. ''Desidero esprimere la mia sincera gratitudine e quella dell'amministrazione comunale - si legge nell'encomio conferito dal primo cittadino - per il nobile gesto. L'intervento tempestivo dei due agenti in servizio ha impedito il soffocamento di un bambino di appena due anni, strappandolo di fatto alla morte. Agli assistenti capo Matrone e Pane, esempio di professionalita' ed abnegazione, va l'eterna riconoscenza della citta' di Torre Annunziata''.