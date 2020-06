Entra in casa dell'ex, l'accoltella e scappa: lei è gravissima 30enne ricercato per tentato omicidio.

E' gravissima la donna di 49 anni arrivata nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con diverse ferite d'arma da taglio. La donna era in un villino di via Celle quando, l'ex compagno, un uomo di 30anni residente a Pozzuoli, ha fatto irruzione e l'ha accoltellata due volte: non si sa se in seguito a un alterco. A dare l'allarme è stata l'anziana madre della donna che ha chiamato i soccorsi: molto gravi le ferite riportate dalla 49enne che è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Il 30enne invece è fuggito subito dopo aver colpito la donna e si è reso irreperibile. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli: il 30enne è ricercato per tentato omicidio.