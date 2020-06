In pigiama, disorientato lungo la Variante: salvato Intervento provvidenziale della Postrada di Nola

Anziano in pigiama, disorientato salvato dalla Polstrada lungo la Variante 7 bis. E' accaduto nei pressi dello svincolo di Caivano. Sono stati gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Nola ad intervenire con immediatezza. L'uomo stava camminando tra la corsia di emergenza e quella di marcia. I poliziotti con il loro intervento sono riusciti ad evitare una tragedia. Hanno accertato che era in cura presso l’ospedale di Frattamaggiore che ne aveva già segnalato l’allontanamento. E' stato poi richiesto l’intervento del 118 per soccorrere l'anziano che è stata ricondotto in ospedale.