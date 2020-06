Torre del Greco: picchia la sorella e la minaccia, arrestato L’uomo, di 39 anni, è stato bloccato dai carabinieri e condotto a Poggioreale

Un uomo di 39 anni, con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il 39enne aveva litigato con la sorella per futili motivi e ha iniziato a prenderla a calci e a minacciarla anche davanti ai Carabinieri intervenuti a sedare la lite.

Da quanto si apprende, l'uomo ha avuto un litigio per futili motivi con la sorella nell'abitazione del centro vesuviano che dividono insieme e l'ha presa a calci. Lei, esasperata dai modi aggressivi, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri al 112 e si è rifugiata in bagno per sottrarsi ad ulteriori violenze. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che l'uomo continuava ad inveire e minacciare la sorella, sebbene anche loro fossero presenti. Il 31enne è stato arrestato e successivamente condotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. La donna, visitata all'Ospedale Maresca di Torre del Greco, ha riportato contusioni ad una mano ed è stata ritenuta guaribile in dieci giorni.