Dramma in città: 48 enne trovato morto in acqua Avrebbe avvertito un malore che lo ha fatto annegare

Drammatico ritrovamento questa mattina nelle acque del corpo di Torre Annunziata. I militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, al comando del tenente di vascello Vito Limanni, hanno notato nelle acque del porto il cadavere di un uomo.

Si tratta di un 48enne del posto che in mattinata, molto presto, era uscito dalla casa dove viveva con sua madre senza fare più ritorno. Probabile che per l'uomo sia stato fatale un malore avvertito mentre era in acqua, che lo ha fatto annegare. Sul posto dopo il ritrovamento del corpo sono arrivati gli uomini del commissariato di polizia e della scientifica che coordinano le indagini. Dopo i primi rilievi il corpo è stato recuperato ed è stata disposta l'autopsia.