Portici: uccide la convivente e si butta dal balcone La donna aveva 59 anni ed era una ricercatrice della facoltà di Agraria

Tragedia a Portici dove un uomo ha ucciso la convivente e poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione, un appartamento del condominio al civico 216 di via Libertà.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un 65enne incensurato, avrebbe colpito con diversi fendenti al corpo la sua convivente, una ricercatrice universitaria nella facoltà di Agraria di 59 anni, con un coltello, e si è poi lanciato dal quarto piano dell'abitazione.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto stanno operando i Carabinieri della stazione locale e quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Da quanto si apprende, non vi sarebbero state in precedenza denunce per litigi tra i due. La coppia non aveva figli ed era sola in casa al momento della tragedia.

Da quanto si apprende i Carabinieri, giunti per i rilievi, hanno trovato nell'abitazione notevoli tracce di sangue. La donna era ricercatrice di scienze e tecnologie alimentari al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' lì dove si era laureata in Scienze Agrarie nel 1991.