Droga in un circolo abusivo a Varcaturo Arrestati i due gestori, un 46enne ghanese e un 21enne della Costa d’Avorio

In un circolo ricreativo abusivo i carabinieri hanno trovato un chilogrammo di droga e soldi in contanti. I due uomini che avevano allestito il circolo sono stati arrestati.

È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri, i due arrestati, cittadini africani, avevano allestito, in maniera completamente abusiva, un circolo ricreativo per i loro connazionali. Grazie alle indagini i militari sono riusciti a individuare l'immobile in Viale dei Pini ed hanno deciso di controllare.

Durante le operazioni, a cui erano presenti i 2 'gestori', un 46enne incensurato di origine ghanese e un 22enne incensurato della Costa d'Avorio, i carabinieri hanno sequestrato 1 chilogrammo di marijuana. Il 22enne è stato trovato in una stanza dell'immobile mentre era ancora impegnato nel confezionamento della droga. Trovati e sequestrati anche 1.135 euro in contanti. I due uomini, dichiarati in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.