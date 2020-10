Pozzuoli: Accoltellò giovane, fermato dalla polizia Il 27enne era stato medicato all’ospedale di Giugliano dopo la colluttazione

Lo cercavano da domenica e oggi è stato fermato per tentato omicidio dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli un 27enne che avrebbe accoltellato la scorsa domenica un altro giovane.

I poliziotti l’11 ottobre erano intervenuti, su segnalazione della Centrale Operativa, presso l'ospedale La Schiana dove era stato ricoverato un giovane accoltellato all’esterno della sua abitazione a Monteruscello.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni presenti, hanno rintracciato il presunto aggressore presso l'ospedale di Giugliano in Campania dove si era recato per farsi medicare in seguito alla colluttazione e l'hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri.

Il fermo del 27enne è stato convalidato oggi dall'autorità giudiziaria.